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Гигонна выиграл биатлонный спринт на чемпионате Европы, три украинца в топ-25

Брезно-Осрбле, Пятница 26 января 2024 13:47
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Гигонна выиграл биатлонный спринт на чемпионате Европы, три украинца в топ-25 Фото: Антонен Гигонна стал чемпионом Европы (facebook.com/antoninguigonnat)
Автор: Антон Федорцив

Французский биатлонист Антонен Гигонна победил в очередных индивидуальных стартах на чемпионате Европы 2024 года в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

32-летний спортсмен первым преодолел дистанцию в 10 километров. На финише он показал время 22:51,9 минуты.

Гигонна обошелся без промахов на двух огневых рубежах. Точная стрельба позволила опытному французу опередить двух норвежцев – Ботна (2 промаха) и Фрея (1). В топ-десятку попали еще 4 представителя Норвегии.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин. Он закрыл все 10 мишеней, но значительно уступил призерам в скорости, отстав от победителя более чем на 50 секунд. Чуть хуже выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Первый дважды попал в "молоко", а второй промахнулся однажды.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

      1. Антонен Гигонна
      2. Йохан-Олав Ботн (+14,5)
      3. Исак Фрей (+16,7)

      ...

      12. Виталий Мандзин (+51,2)

      20. Дмитрий Пидручный (+1:17,9)

      25. Антон Дудченко (+1:22,9)

      46. Артем Прима (+1:57,0)

      53. Тарас Лесюк (+2:01,5)

      58. Артем Тищенко (+2:09,0)

      К слову, ранее Серум выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на чемпионате Европы.

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