Гигонна выиграл биатлонный спринт на чемпионате Европы, три украинца в топ-25

Французский биатлонист Антонен Гигонна победил в очередных индивидуальных стартах на чемпионате Европы 2024 года в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

32-летний спортсмен первым преодолел дистанцию в 10 километров. На финише он показал время 22:51,9 минуты.

Гигонна обошелся без промахов на двух огневых рубежах. Точная стрельба позволила опытному французу опередить двух норвежцев – Ботна (2 промаха) и Фрея (1). В топ-десятку попали еще 4 представителя Норвегии.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин. Он закрыл все 10 мишеней, но значительно уступил призерам в скорости, отстав от победителя более чем на 50 секунд. Чуть хуже выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Первый дважды попал в "молоко", а второй промахнулся однажды.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

Антонен Гигонна Йохан-Олав Ботн (+14,5) Исак Фрей (+16,7)

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12. Виталий Мандзин (+51,2)

20. Дмитрий Пидручный (+1:17,9)

25. Антон Дудченко (+1:22,9)

46. Артем Прима (+1:57,0)

53. Тарас Лесюк (+2:01,5)

58. Артем Тищенко (+2:09,0)