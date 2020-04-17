Гидрометцентр не зафиксировал выбросов цезия во время пожара в Чернобыле

В результате лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения не было зафиксировано выбросов в атмосферу Цезия-137. Об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кульбиды, гидрометцентр не выявил роста концентрации цезия в атмосфере после лесного пожара на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

"Какого-то заметного роста концентрации Цезия-137 в атмосферном воздухе не выявлено. Они несколько больше в зоне горения и уменьшаются за 10 метров от этой зоны. Верхний слой земли, который поддается горению, не содержит концентраций, несущих угрозу для человека", - рассказал он.

Также Кульбида утверждает, что в гамма-фоне после лесного пожара также не выявлено никаких изменений. Он добавил, что сейчас воздух загрязняет только пыль, а все остальные показатели находятся в пределах нормы.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что продукты горения, которые образовались в результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, не несут химической и радиологической угрозы жителям Киева. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

Также РБК-Украина сообщалось, что уровень загрязнение воздуха в Киеве продуктами горения может очиститься до утра 18 апреля. Ожидается, что показатели загрязненности воздуха вернутся к нормальным показателям.