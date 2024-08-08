Гідна зарплата та бронювання. Українці визначили ключові виклики ринку праці

Згідно з результатами досліджень Центру Разумкова, до основних проблем, які існують наразі на ринку праці 73% опитаних українців відносять мобілізацію.

Нові правила, за якими вона відбувається, суттєво вплинули на всі сектори ринку праці в Україні, але є особливо проблематичними там, де більшість робочої сили традиційно становлять чоловіки.

З іншого боку, зазначила Шуляк, це призвело до того, що у "чоловічих сферах" починає працювати все більше жінок. Зокрема, почали зʼявлятися, зокрема, жінки - слюсарі, жінки - водії тролейбусів і навіть жінки - вантажниці.

“На другому місці серед проблем ринку праці українці виділяють дефіцит кадрів як наслідки, по-перше, мобілізації, по друге - відтоку кваліфікованих кадрів за кордон. На першу причину вказали 53% українців, на другу - 48%. Насправді, для нас це свого роду дороговказ - нам слід якомога більше зосередитись на поверненні наших громадян, оскільки без людського капіталу відновлення України буде проблематичним", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила - на сьогодні ситуація з демографією в країні катастрофічна: понад 8 млн (20% населення) за кордоном, 6,5 млн - внутрішньо переміщені особи. Відповідно, громади будуть конкурувати між собою за тих людей, які працюватимуть на підприємствах, які матимуть нові інвестиційні можливості, наголосила Шуляк.

При цьому головною вимогою до роботи українці все ж таки вважають гідний рівень заробітної плати - на це вказало 89% опитаних. А от бронювання вимогою до роботи вважає тільки чверть з них.

"Втім, це не означає, що зважена і зрозуміла система бронювань нам не потрібна. Навпаки - якщо її не вибудувати за чіткими правилами і процедурами, бізнес в Україні опиниться на межі виживання. Тому рішення щодо бронювання потрібне максимально збалансоване, відтак відповідні комітети пропрацьовують всі можливі варіанти, а бізнесу варто активніше долучатись до цих процесів", - пояснила Шуляк.

Для подолання дефіциту кадрів потрібна перекваліфікація співробітників і перерозподіл обовʼязків у трудовому колективі - так вважає більш ніж половина українців. Майже стільки ж опитаних визнають, що надважливим пунктом є і заохочення повернення до України громадян, які зараз перебувають за кордоном. І більше ніж 51% українців відзначають, що готові пройти перепідготовку для перекваліфікації та отримання нових навичок.

"Наразі у українців є три головні бажання. На першому місці - безумовно, якнайшвидша перемога України. На другому місці - робота з гідною оплатою праці, тож не дивно, що українці готові вчитися і перекваліфіковуватися. Нам потрібно їм в цьому допомагати. Особливо це актуально для ветеранів війни. На третьому місці - вирішення житлового питання. Саме від цього фактору залежить, чи зможуть вони повернутися в Україну”, - резюмувала вона.