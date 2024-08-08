Достойная зарплата и бронирование. Украинцы определили ключевые вызовы рынка труда

Согласно результатам исследований Центра Разумкова, к основным проблемам, которые сейчас существуют на рынке труда 73% опрошенных украинцев относят мобилизацию.

Новые правила, по которым она происходит, существенно повлияли на все секторы рынка труда в Украине, но особенно проблематичны там, где большинство рабочей силы традиционно составляют мужчины.

С другой стороны, отметила Шуляк, это привело к тому, что в "мужских областях" начинает работать все больше женщин. В частности, начали появляться, в частности, женщины – слесари, женщины – водители троллейбусов и даже женщины – грузчики.

“На втором месте среди проблем рынка труда украинцы выделяют дефицит кадров как последствия, во-первых, мобилизации, во вторых – оттока квалифицированных кадров за границу. На первую причину указали 53% украинцев, на вторую – 48%. На самом деле, для нас это своего рода указатель – нам следует как можно больше сосредоточиться на возвращении наших граждан, поскольку без человеческого капитала восстановление Украины будет проблематичным», – отметила Шуляк.

Она объяснила - на сегодняшний день ситуация с демографией в стране катастрофическая: более 8 млн (20% населения) за рубежом, 6,5 млн - внутренне перемещенные лица. Соответственно, общины будут конкурировать между собой за людей, которые будут работать на предприятиях, которые будут иметь новые инвестиционные возможности, подчеркнула Шуляк.

При этом главным требованием к работе украинцы все же считают достойный уровень заработной платы – на это указали 89% опрошенных. А вот бронирование требованием к работе считает только четверть из них.

"Впрочем, это не значит, что взвешенная и понятная система бронирований нам не нужна. Напротив - если ее не выстроить по четким правилам и процедурам, бизнес в Украине окажется на грани выживания. Поэтому решение по бронированию нужно максимально сбалансированное, следовательно, соответствующие комитеты прорабатывают все возможные варианты, а бизнесу следует активнее приобщаться к этим процессам", - пояснила Шуляк.

Для преодоления дефицита кадров нужна переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в трудовом коллективе - так считает более половины украинцев. Почти столько же опрошенных признают, что важнейшим пунктом является и поощрение возвращения в Украину граждан, которые сейчас находятся за границей. И более 51% украинцев отмечают, что готовы пройти переподготовку для переквалификации и получения новых навыков.

"Пока у украинцев есть три главных желания. На первом месте - безусловно, скорейшая победа Украины. На втором месте - работа с достойной оплатой труда, поэтому не удивительно, что украинцы готовы учиться и переквалифицироваться. Нам нужно им в этом помогать. Особенно это актуально" для ветеранов войны. На третьем месте – решение жилищного вопроса. Именно от этого фактора зависит, смогут ли они вернуться в Украину”, - резюмировала она.