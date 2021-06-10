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"Гибридные угрозы растут": Европарламент принял резолюцию по кибербезопасности

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Европейский союз, Четверг 10 июня 2021 16:13
"Гибридные угрозы растут": Европарламент принял резолюцию по кибербезопасности Фото: Европарламент принял резолюцию по кибербезопасности (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

Депутаты Европарламента призывают к более жестким стандартам кибербезопасности в отношении подключенных устройств, программ и операционных систем на фоне недавних кибератак на критическую инфраструктуру в ЕС. 10 июня парламент ЕС принял соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Резолюция, принятая в четверг, призывает сделать продукты и услуги защищенными от киберинцидентов и быстро способными к быстрому исправлению в случае обнаружения уязвимостей.

"Депутаты Европарламента приветствуют планы Европейской комиссии предложить горизонтальное законодательство в отношении требований кибербезопасности для подключенных продуктов и сопутствующих услуг, но также хотят, чтобы Комиссия пыталась гармонизировать национальное законодательство для избежания фрагментации единого рынка", - говорится в сообщении.

Текст также требует законодательства, которое устанавливает требования к кибербезопасности в отношении программ, программного обеспечения, встроенного программного обеспечения (которое контролирует различные устройства и машины, не являющиеся компьютерами) и операционных систем (программное обеспечение, выполняющее основные функции компьютера) до 2023 года.

Депутаты Европарламента отметили, что гибридные угрозы, то есть методы или действия, используемые "враждебными государственными или негосударственными субъектами против демократических государств и институтов", растут и становятся все более совершенными. Это включает использование дезинформационных кампаний и кибератак на инфраструктуру, экономические процессы и демократические институты. Депутаты опасаются влияния на выборы, законодательные процедуры, правоохранительные органы и правосудие.

Отмечается также, что кризис с COVID-19 выявил важность киберзащиты некоторых критически важных секторов, в частности здравоохранения, тогда как работа на дистанции и социальное расстояние увеличили зависимость от цифровых технологий и связи.

"Депутаты Европарламента отмечают недавнюю серию кибератак на системы здравоохранения, такие как в Ирландии, Финляндии и Франции, которые наносят значительный ущерб системам здравоохранения и ухода за пациентами", - говорится в пресс-релизе парламента.

Резолюция была принята 670 голосами, 4 против, 12 воздержались.

Ранее сообщалось, что американская администрация не считает исчерпанной тему хакерской атаки на компанию SolarWinds. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить ее со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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