"Гібридні загрози зростають": Європарламент прийняв резолюцію щодо кібербезпеки

Депутати Європарламенту закликають до жорсткіших стандартів кібербезпеки щодо підключених пристроїв, програм та операційних систем на тлі нещодавніх кібератак на критичну інфраструктуру в ЄС. 10 червня парламент ЄС ухвалив відповідну резолюцію.

Резолюція, прийнята в четвер, закликає зробити продукти та послуги захищеними від кіберінцидентів та швидко здатними до швидкого виправлення у разі виявлення вразливостей.

"Депутати Європарламенту вітають плани Європейської комісії запропонувати горизонтальне законодавство щодо вимог кібербезпеки для підключених продуктів та супутніх послуг, але також хочуть, щоб Комісія намагалася гармонізувати національне законодавство для уникнення фрагментації єдиного ринку", - йдеться в повідомленні.

Текст також вимагає законодавства, яке встановлює вимоги до кібербезпеки щодо програм, програмного забезпечення, вбудованого програмного забезпечення (яке контролює різні пристрої та машини, що не є комп’ютерами) та операційних систем (програмне забезпечення, яке виконує основні функції комп’ютера) до 2023 року.

Депутати Європарламенту зазначили, що гібридні загрози, тобто методи чи дії, які використовуються "ворожими державними чи недержавними суб'єктами проти демократичних держав та інституцій", зростають і стають все більш досконалими. Це включає використання дезінформаційних кампаній та кібератак на інфраструктуру, економічні процеси та демократичні інститути. Депутати побоюються впливу на вибори, законодавчі процедури, правоохоронні органи та правосуддя.

Зазначається також, що криза з COVID-19 виявила важливість кіберзахисту деяких критично важливих секторів, зокрема охорони здоров’я, тоді як робота на дистанції та соціальна відстань збільшили залежність від цифрових технологій та зв’язку.

"Депутати Європарламенту відзначають недавню серію кібератак на системи охорони здоров'я, такі як в Ірландії, Фінляндії та Франції, які завдають значної шкоди системам охорони здоров'я та догляду за пацієнтами", - йдеться в прес-релізі парламенту.

Резолюція була прийнята 670 голосами, 4 проти.