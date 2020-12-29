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Гибридное оружие против Украины: Кулеба о российской COVID-вакцине

Киев, Вторник 29 декабря 2020 11:28
Гибридное оружие против Украины: Кулеба о российской COVID-вакцине
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос вакцины против коронавируса является классическим примером гибридных возможностей дипломатии. В данном контексте ситуация с российской вакциной является гибридным оружием России против Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью газете “День”.

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину", - сказал министр.

По словам Кулебы, в вопросе COVID-вакцины существует также еще одно измерение.

"Это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она есть гибридным оружием России против Украины", - добавил он.

Напомним, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что пока речь не идет о производстве в Украине российской вакцины от коронавируса.

Также ранее сообщалось, что Российская Федерация хочет производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на территории Украины. Украинская сторона, в свою очередь, отмечает, что украинцев не будут вакцинировать неквалифицированной вакциной.

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