Гибридная война. Лукашенко не способен на что-то большее, - вице-премьер Польши

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский убежден, что открытой войны с Беларусью не будет. По его словам, Александр Лукашенко не готов применять оружие.

"Не думаю, что он (Александр Лукашенко - ред.) Сможет решиться на нечто большее, чем то, что есть сейчас", - сказал Качиньский.

Он также подчеркнул, что это гибридная война. Но, по словам польского политика, "мы имеем дело с непредсказуемым противником". Качиньский уверен, что Евросоюз, который стал сильнее, чем раньше, справится с мигрантским кризисом.

С весны резко возросло количество попыток нелегального пересечения белорусской границы с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами с Ближнего Востока, Африки и других регионов. По мнению Евросоюз, это результат сознательных действий режима Александра Лукашенко. На сегодняшний день, по данным правительства Польши, в приграничной зоне на белорусской стороне границы с Польшей находится от 2 000 до 4 000 человек.