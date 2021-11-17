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Гибридная атака: глава Еврокомиссии и Зеленский обсудили ситуацию с мигрантами

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили миграционный кризис в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter.

"Подтвердила президенту Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Разделили оценку того, что ситуация на белорусско-польской границе является гибридной атакой", - написала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики, а именно поставки и хранение газа, возобновляемые источники энергии, эффективность.

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Владимир ЗеленскийЕврокомиссияМиграционный кризис