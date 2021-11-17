Гібридна атака: глава Єврокомісії і Зеленський обговорили ситуацію з мігрантами

Президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн провели телефонну розмову. В ході нього сторони обговорили міграційну кризу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії в Twitter .

"Підтвердила президенту Володимиру Зеленському нашу повну підтримку і допомогу Україні, її суверенітету і територіальної цілісності. Розділили оцінку того, що ситуація на білорусько-польському кордоні є гібридною атакою", - написала вона.

При цьому фон дер Ляйєн додала, що ЄС і Україна продовжать співпрацю в галузі енергетики, а саме постачання і зберігання газу, поновлювані джерела енергії, ефективність.