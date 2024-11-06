Гібриди і електромобілі набирають популярність: які авто найбільше купували українці у жовтні

Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%. Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто. Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.

Також зазначається, що електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% у жовтні минулого року. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Renault Duster;

Дизельні – Renault Duster;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Електромобілі – Honda M-NV;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто. Зазначається, що це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась лише на 2%. У лідери ринку нових легкових авто вийшла компанія Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Попередній фаворит ринку – Toyota – опинилась на другому місці з 679 реалізованими авто. Третій результат у чеської Skoda з 402 проданими авто. Також в п’ятірку лідерів жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.). Цікаво, що титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster, яких за жовтень було придбано 749 машин.