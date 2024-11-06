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Гибриды и электромобили набирают популярность: какие авто больше покупали украинцы в октябре

Фото: какие авто больше покупали украинцы в октябре (blacktoyota.com.au)
Автор: Константин Широкун

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил около 66%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых авто. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%. Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 26,3%, в прошлом году им принадлежало 20,4% рынка новых автомобилей. Доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,6% до 20,7%.

Также отмечается, что электромобили охватили 16,6% против 14,8% в октябре прошлого года. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – Renault Duster;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Электромобили – Honda M-NV;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, что в течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысяч новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. По отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась всего на 2%. В лидеры рынка новых легковых автомобилей вышла компания Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка – Toyota – оказалась на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у чешской Skoda с 402 проданными авто. Также в пятерку лидеров октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.). Интересно, что титул бестселлера луны снова получил кроссовер Renault Duster, которых за октябрь было приобретено 749 машин.

 

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