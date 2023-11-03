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Гібрид MICLIC та Abrams. ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо

Фото: ЗСУ отримали штурмові M1150 ABV: що про них відомо (dvidshub.net)
Автор: Сергій Пишкін

Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Військові отримали на озброєння штурмові машини, які побудовані на базі танка Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Інформацію про передачу штурмових машин підтвердив президент Володимир Зеленський у відео з нагородженням й поздоровленням захисників з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

Як пояснює видання, офіційного анонсування передачі M1150 ABV не було, у зв'язку з чим штурмові машини прийшли до України ймовірно разом із танками Abrams не пізніше середини жовтня. 

Що відомо про M1150 ABV

Машина була створена для "будівництва" проходів у мінних загородженнях. Для цього вона об'єднує у собі одразу дві системи: традиційний плуг й систему запуску лінійних вибухових зарядів. Завдяки вибухам вона створює проходи у мінних полях довжиною близько 100-150 метрів за один раз. 

"Але якщо MICLIC має лише самі заряди та створений на базі бронетранспортера M113, то M1150 ABV є більш багатофункціональною, а головне значно захищенішою машиною. Останнє дозволяло його використовувати у ролі дійсно штурмового танка для ураження захищених позицій ворога", - пояснює видання. 

Варто відзначити, що США володіють доволі малою кількістю вищезгаданих штурмових машин. Згідно з даними Military Balance, Штати мають лише 149 одиниць, хоча під час операції в Афганістані для сухопутних військ було зроблено замовлення на 187 одиниць.

"Тобто для США передача M1150 ABV є доволі серозним кроком попри очевидний дефіцит таких систем", - додає видання. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом США виділили новий пакет військової допомоги для України, вартість якого становить 425 млн доларів.

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