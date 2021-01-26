Гибкая ценовая политика УЗ по собственным вагонам дает много позитивных сигналов рынку, - ICC

Гибкая ценовая политика, которую демонстрирует "Укрзализныця" относительно собственного вагонного парка, имеет много положительных эффектов и показывает, что компания реально готова бороться за клиентов.

Об этом заявил вице-президент украинской международной торговой палаты по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап.

По его словам, одним из положительных эффектов является наращивание доли "Укрзализныци" в перевозках, а также постоянная и понятная прибыль, ведь цена аукционов значительно превышает текущие рыночные цены.

"Кроме того, данное решение позитивно воспринято грузоотправителями, которые привыкли скорее к постоянному повышению тарифов, чем до рыночного подхода со стороны "Укрзализныци". Безусловно, в таком случае есть и недовольные - частные операторы. Однако я не вижу здесь никаких проблем - "Укрзализныця" начала работать по рыночным принципам так же как и работают те компании", - рассказал эксперт.

Он также выразил надежду, что готовность УЗ к здоровой конкуренции поможет ей вернуть на пути все те грузы, которые раньше возили автомобильными путями.

"Автомобильные перевозки буквально наступали железной дороги на пяти. И рыночные цены на вагоны, которые сейчас предлагает "Укрзализныця", это, по сути, конкурентный ответ автомобильным перевозчикам. Эффективный подход, который позволит компании сохранить и приумножить клиентов и удержать их, обеспечив комфортные условия работы. Таким образом, решение "Укрзализныце" - это серьезное заявление, что компания реально готова бороться за клиентов, а не "пасти задних", - резюмировал Сиволап.

Как известно, АО "Укрзализныця" провела ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

Предприятия ключевых украинских отраслей поддержали это решение "Укрзализныци" и назвали проведенные компанией аукционы взвешенным решением, которое позволит задействовать дополнительные грузовые вагоны и избежать простоев.