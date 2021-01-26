Гнучка цінова політика УЗ щодо власних вагонів дає багато позитивних сигналів ринку, - ICC

Гнучка цінова політика, яку демонструє "Укрзалізниця" щодо власного вагонного парку, має багато позитивних ефектів і свідчить, що компанія реально готова боротися за клієнтів.

Про це заявив віце-президент української міжнародної торгової палати з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап.

За його словами, одним із позитивних ефектів є нарощування долі "Укрзалізниці" у перевезеннях, а також постійний та зрозумілий прибуток, адже ціна аукціонів значно перевищує поточні ринкові ціни.

"Крім того, дане рішення позитивно сприйняте вантажовідправниками, які звикли скоріше до постійного підвищення тарифів, ніж до ринкового підходу з боку "Укрзалізниці". Безумовно, в такому випадку є і незадоволені - приватні оператори. Однак я не бачу тут ніяких проблем - "Укрзалізниця" лише почала працювати за ринковими принципами так само як і працюють ті компанії", - розповів експерт.

Він також висловив надію, що готовність УЗ до здорової конкуренції допоможе їй повернути на колії всі ті вантажі, які раніше возили автомобільними шляхами.

"Автомобільні перевезення буквально наступали залізниці на п’яти. І ринкові ціни на вагони, які зараз пропонує "Укрзалізниця", це, по суті, конкурентна відповідь автомобільним перевізникам. Ефективний підхід, який дасть змогу компанії зберегти та примножити клієнтів і утримати їх, забезпечивши найкомфортніші умови роботи. Таким чином, рішення Укрзалізниці - це серйозна заява, що компанія реально готова боротися за клієнтів, а не "пасти задніх", - резюмував Сіволап.

Як відомо, АТ "Укрзалізниця" провела ряд аукціонів на довгострокове використання вагонів за ринковими цінами. Це дало змогу компанії зафіксувати вартість вагонів на високому рівні, а також отримати додатковий прибуток та гарантії збереження рухомого складу в робочому стані.

Підприємства ключових українських галузей підтримали це рішення Укрзалізниці та назвали проведені компанією аукціони зваженим рішенням, яке дозволить задіяти додаткові вантажні вагони та уникнути простоїв.