ГИА или ВНО: Раде рекомендуют дать выпускникам право выбора

Верховной раде рекомендуют предоставить право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5014.
Проект рекомендуют принять за основу и в целом.
Документ призван минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.
Закон предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года №5014", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Минобразования предупредили, что ВНО в этом году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
Как писало РБК-Украина, в конце июня прошлого года в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускников освободили от аттестации в связи с коронавирусом.