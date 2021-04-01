ГИА или ВНО: Раде рекомендуют дать выпускникам право выбора

Верховной раде рекомендуют предоставить право выбора выпускникам по виду оценки их знаний . Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5014.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года №5014", - сказано в сообщении.

Закон предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее в Минобразования предупредили, что ВНО в этом году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Как писало РБК-Украина, в конце июня прошлого года в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускников освободили от аттестации в связи с коронавирусом.