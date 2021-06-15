ГФС заблокировала схему завышения налогового кредита по НДС на 53 млн грн

Досудебным расследования установлено, что группа лиц, с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров, наладила схему завышения налогового кредита по НДС на общую сумму около 53 млн грн.

Нарушители покупали товар (отруби, маргарин, сухари и др.), который фактически не использовался в производстве соевого масла. Готовая продукция отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано около 20 СГД.

"Участники преступной группы, используя реквизиты "транзитных" предприятий, покупали сырье для производства соевого масла. В дальнейшем, согласно налоговому учету, соевое масло изготовлялось на подконтрольных производственных мощностях. Готовую продукцию фигуранты, используя реквизиты подконтрольных СХД-экспортеров, экспортировали в адрес подконтрольных СХД-нерезидентов в странах Европы по цене почти вдвое ниже мировой", - сообщил председатель ГФС Вадим Мельник.

По его словам, фактически соевое масло отгружалось на корабли в портах Украины и следовало до конечного покупателя, реализация соевого масла происходила по мировым ценам, что привело к невозврату большей части валютной выручки на территорию Украины от экспортных операций.

На основании постановления районного суда г. Киева, на вещественные доказательства, которые были обнаружены во время проведения обысков по адресу завода по переработке масличных культур, а это более 153 т соевого масла, ориентировочной стоимостью 6,7 млн грн наложен арест.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

"Одним из приоритетных направлений борьбы с "теневым рынком" - это противодействие налоговым "скруткам". В рамках операции "Детенизация" налоговая милиция продолжает системную работу по выявлению этого явления, а также правонарушений в сфере налогообложения. Аналитическим отделом ГФС сейчас отрабатывается 700 рисковых предприятий. Сотрудники службы не только анализируют их деятельность, но и упреждают незаконное формирование НДС, то есть хищение государственного бюджета. С начала года, совместно с ГНС, уже заблокировано формирование более 1,3 млрд грн фиктивного налогового кредита по НДС. Мы и в дальнейшем будем усиливать борьбу с "теневым рынком", - отметил Вадим Мельник.