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ГФС вручила подозрение должностным лицам КП "Киевпастранс" за растрату 13 миллионов гривен

Автор: Наталия Гурковская

Следственным СУ ФГ ГУ ДФС в г. Киеве по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора объявлено о подозрении гражданам Украины - должностным лицам КП "Киевпастранс" и "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Они действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одной из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенном между КП "Киевпастранс" и ООО совершили растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 грн.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

Как сообщалось, государственная фискальная служба (ГФС) уличила структуры российской компании в нанесении убытков государственному бюджету на сумму более 1,3 млрд грн.

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ГФС