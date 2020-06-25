ГФС создаст реабилитационные центры для сотрудников, которые были в АТО, - Солодченко

С начала военного конфликта на востоке Украины, работники Государственной фискальной службы, которые проходили службу в зоне АТО не получали должной медицинской и психологической помощи. ГФС рассматривает возможность создания для ветеранов санаторно-реабилитационного и медико-диагностического центров.

Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил исполняющий обязанности председателя службы Сергей Солодченко.

“В 2014 году, когда вся страна столкнулась с вооруженной агрессией со стороны России, работники налоговой милиции не остались в стороне и вместе с тысячами других добровольцев отправились защищать интересы государства на востоке. Уже в 2015 году было создано специализированное подразделение из состава ГФС – "#Фантом", в состав которого вошли наши сотрудники. С того времени почти каждая следующая волна ротации не обходилась без большого количества налоговых милиционеров. Желающих приобщиться, было значительно больше, чем нужно было на то время для выполнения задач”, - написал Солодченко.

Он также отметил, что за весь период существования подразделения "Фантом" состоялось 16 и продолжается 17-и ротация личного состава налоговой милиции. За это время 1574 работники налоговой милиции, среди которых 49 женщин-офицеров, прошедших службу в зоне АТО и начиная с 2018 года непосредственно участвовал в операции объединенных сил.

“При этом, за весь период военного конфликта на Донбассе, эти сотрудники налоговой милиции не получали достаточной медицинской и психологической помощи, которую, в определенной степени, получали коллеги-военные, пограничники и правоохранители, имея свои госпитали и другие медицинские учреждения. И этот вопрос всегда меня смущало. Международный опыт и ряд научных исследований также указывают, что всем, без исключения, участникам военных действий крайне необходима высококвалифицированная психологическая помощь”, - отметил исполняющий обязанности председателя ГФС.

Поэтому, по его словам, в Службе провели основательную инвентаризацию имущества и определили несколько государственных предприятий, на базе которых есть возможность создать комплексы для оказания медицинской и социальной реабилитации ветеранам службы.

“Сейчас мы рассматриваем 2 объекта. Первый: на базе госпредприятия Тренинговый центр майдан (Львовская обл.) можно создать санаторно-реабилитационный центр, который будет принимать не только наших работников, но и всех, кто вернулся с военных операций и кому нужна будет такая помощь. Таким образом, мы начнем реально заботиться о тех, кто рисковал и продолжает рисковать жизнью и здоровьем на востоке Украины. Второй проект - создание медико-диагностического центра на базе госпредприятия Сервисно-издательский центр (г. Киев). Получать услуги в нем смогут все без исключения работники ДФС, ветераны и пенсионеры налоговой милиции”, - подчеркнул Сергей Солодченко.

Он также подчеркнул, что финансироваться создание этих комплексов будет не из государственного бюджета, а с помощью международных доноров и профсоюзов.

“Конечно, реализация проекта потребует определенного финансирования. Но я убежден, мы найдем решение, чтобы ни одной копейки государственных средств не тратить в этих сложных экономических условиях. В частности, планируем привлечь средства профсоюзной организации работников подразделений оперативного обеспечения зоны проведения АТО ГФС "Фантом", обратиться за донорской помощью к странам, которые имеют опыт в диагностике и реабилитации ветеранов военных конфликтов. Также, не будут лишними средства и оборудование международных организаций, которым также предложим эту идею. Таким образом мы сможем реально обеспечить необходимую медицинскую и психологическую помощь нашим ветеранам, а также сотрудникам Службы”, - подытожил Солодченко.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба предложила более логичный алгоритм взаимодействия налоговых ревизоров со следователями и оперативниками налоговой милиции.