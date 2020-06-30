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ГФС расследует причастность "Альфа-Банка" к выплате "теневой" зарплаты бизнесу

Новости » Финансы     30.06.2020 - 14:56
ГФС расследует причастность "Альфа-Банка" к выплате "теневой" зарплаты бизнесу
Фото: Отделение банка (РБК-Украина)

В отделениях "Альфа-Банка" специалисты банка активно продают услуги по обслуживанию зарплатных проектов как официально, так с рассылкой средств на карточки для выплат

Шевченковский районный суд одобрил ходатайство Государственной фискальной службы (ГФС), в связи с материалами следователей ГФС, на продление срока досудебного расследования по делу о сговоре работников "Альфа-Банка" и других банков с представителями бизнеса относительно зарплатных выплат работникам предприятий без уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению в Едином государственном реестре судовых решений, ГФС полагает, что для уклонения от налогов, банки насчитывали зарплату, имитируя наличное пополнение карт для выплат через POS-терминалы. По данным службы, это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики.

Отмечается, что в отделениях "Альфа-Банка" специалисты банка активно продают услуги по обслуживанию зарплатных проектов как официально, так с рассылкой средств на карточки для выплат.

"В банковском учреждении ("Альфа-Банке") разработана система премирования (поощрения) сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, обязательно, в том числе, на неофициальные. В свою очередь должностные лица "Альфа-Банка" получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% из перечисленных средств", - говорится в определении суда.

Согласно сообщению, в дальнейшем часть полученных средств пересчитывается на бестоварные операции, в частности оплату финансовых услуг, оплаты по кредиту, предоставление финансовых гарантий или путем инкассации доставляется в кассы "Альфа-Банка".

Отмечается, что предприятия заключали договора в части выплаты официальной заработной платы - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины, а также второй, не учтенной зарплаты, получая преимущественно от 5 тыс. грн на карту для выплат, которую оформляли параллельно с основной по указанию руководства предприятия при трудоустройстве на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что один из системно важных банков "Альфа-банк" в связи с коронавирусом в Украине закрыл 45 отделений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Альфа-БанкГФС
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