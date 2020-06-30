ДФС розслідує причетність "Альфа-Банку" до виплати "тіньової" зарплати бізнесу

Фото: Відділення банку (РБК-Україна)

У відділеннях "Альфа-Банку" фахівці банку активно продають послуги по обслуговуванню зарплатних проектів як офіційно, так і розсиланням коштів на картки для виплат

Шевченківський районний суд схвалив клопотання Державної фіскальної служби (ДФС), у зв'язку з матеріалами слідчих ДФС, на продовження строку досудового розслідування у справі про змову працівників "Альфа-Банку" та інших банків з представниками бізнесу щодо зарплатних виплат працівникам підприємств без сплати податків і зборів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ДФС вважає, що для ухилення від податків, банки нараховували зарплату, імітуючи готівкове поповнення карт для виплат через POS-термінали. За даними служби, це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектора економіки.

Наголошується, що у відділеннях "Альфа-Банку" фахівці банку активно продають послуги по обслуговуванню зарплатних проектів як офіційно, так і розсиланням коштів на картки для виплат.

"В банківській установі ("Альфа-Банку") розроблена система преміювання (заохочення) працівників банку за результатами залучення клієнтів на зарплатні проекти, обов'язково, в тому числі, на неофіційні. Своєю чергою, посадові особи "Альфа-Банку" одержують комісійну винагороду в розмірі близько 2-2,5% з перерахованих коштів", - йдеться в ухвалі суду.

Згідно з повідомленням, надалі частина отриманих коштів перераховується на безтоварні операції, зокрема оплату фінансових послуг, оплати по кредиту, надання фінансових гарантій чи шляхом інкасації доставляється в каси "Альфа-Банку".

Зазначається, що підприємства укладали договори в частині виплати офіційної заробітної плати - пакетної програми у ряді комерційних банків України, а також другий, не облікованої зарплати, отримуючи переважно від 5 тис. грн на карту для виплат, яку оформляли паралельно з основною за вказівкою керівництва підприємства при працевлаштуванні на роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з системно важливих банків "Альфа-банк" у зв'язку з коронавірусом в Україні закрив 45 відділень.

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Автор: РБК-Україна