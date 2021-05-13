ГФС проводит обыски в помещениях "Киевпастранс"

По материалам ГУ ГФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По версии следствия, должностные КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками риска и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, которые были выделены на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киев. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия проходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении - повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблениям", - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.