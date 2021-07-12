ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в пределах досудебного расследования уголовного производства разоблачили незаконный сбыт подакцизных товаров.

Установлена ​​группа лиц, которые в течение года, на территории г. Киева осуществляли хранение и реализацию незаконно изготовленных фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога через сеть "Интернет". Заказ в дальнейшем отправлялись из Киева в другие регионы Украины через службы курьерских доставок, а также распространялись через розничную торговую сеть.

На основании постановлений районного суда Киева, проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях, которые использовались для хранения и продажи табачных изделий.

По результатам обысков, в рамках уголовного производства изъято более 30 тыс пачек табачных изделий без марок акцизного налога, ориентировочной стоимостью около 1,3 млн грн., авто на котором транспортировалась продукция, и денежные средства в размере 81 855 грн.

Кроме того, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях и изъято 4374 пачки табачных изделий. Общая стоимость изъятых табачных изделий составляет почти 1,5 млн грн.

"ГФС продолжает осуществлять активное противодействие незаконному обороту табачных изделий. Каждая единица контрафактной подакцизной продукции, поступающей на рынок - это недополученные средства в бюджет страны, а также риски для здоровья граждан. ГФС продолжает отработки объектов розничной торговли табачными изделиями", - рассказал глава ГФС Вадим Мельник.

По его словам, эта работа еще продолжается, но в ее ходе ГФС уже выявила нарушения законодательства более чем на 80 объектах. За 6 месяцев 2021 года ГФС изъяла почти 13,5 млн пачек табачных изделий, больше чем годовые изъятия предыдущих лет.

"С представителями белого бизнеса мы продолжаем дальнейшее сотрудничество и обмен аналитическими наработками для эффективного совместного противодействия теневому обороту табачной продукции. Создание равных, прозрачных и понятных всем условий на рынке является нашим общим приоритетом. Продолжаем работать для обеспечения экономических интересов страны", - отметил Мельник, добавив, что ГФС прекратила деятельность 10 незаконных производств.