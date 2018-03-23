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ГФС предупреждает о распространении вируса через электронные письма якобы от фискальной службы

НовостиТелеком & IT    23.03.2018 - 02:38
Фото: спам (informationsecuritybuzz.com)
Фото: спам (informationsecuritybuzz.com)

В ГФС не причастны к рассылке спама

Зафиксировано большое количество спам-рассылок электронных писем, которые содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины", - проинформировали в ведомстве.

В ГФС отмечают, что не причастны к рассылке спама и публикуют пример текста распространяемого письма, к которому прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.

"Обращаемся к налогоплательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", - отметили в ГФС.

Напомним, Минфин согласовал с ГФС критерии Системы оценки рисков для блокирования налоговых накладных.

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Теги: ГФС, вирус
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