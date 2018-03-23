ГФС попереджає про поширення вірусу через електронні листи нібито від фіскальної служби

В ГФС не причетні до розсилки спаму

Зафіксована велика кількість спам-розсилок електронних листів, які містять шкідливе програмне забезпечення і відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби (ГФС) України. Про це повідомляє прес-служба ГФС.

"Повідомляємо, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають ніякого відношення до Державної фіскальної служби України", - поінформували у відомстві.

В ГФС відзначають, що не причетні до розсилки спаму і публікують приклад тексту розповсюджуваного листа, до якого додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.

"Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа і перевіряти її достовірність", - зазначили в ГФС.

Нагадаємо, Мінфін погодив з ГФС критерії Системи оцінки ризиків для блокування податкових накладних.