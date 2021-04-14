В ГФС рассказали об итогах проведения операции "Спирт"

В рамках операции Государственной фискальной службы Украины (ГФС) под условным названием "Спирт", которая проходила в феврале-марте 2021 года, было изъято 488 тонн контрфактного спирта. Стоимость продукции оценивается в 94,8 млн грн.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник во время онлайн пресс-конференции 13 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, с начала года было обнаружено и изъято более 360 тонн незаконно изготовленных ликероводочных изделий, из которых 318,7 тонны - только за два последних месяцев, то есть во время операции “Спирт”.

Мельник отметил, что незаконное производство спирта является первопричиной существования на рынке незаконно изготовленных ликероводочных изделий, поэтому первоочередное внимание ГФС уделяет именно борьбе с оборотом контрфактного спирта.

В основном незаконный спирт изготавливался на заводах Украины, тогда как доля импортной продукции существенно меньше, отмечает Мельник.

"Надо бороться не только с последствиями, а с причинами подобных негативных явлений. Поэтому наше внимание в рамках этой операции было уделено именно незаконному изготовлению спирта", - заявил Вадим Мельник.

Также во время операции “Спирт” правоохранители изъяли более 2,5 млн единиц поддельных акцизных марок.