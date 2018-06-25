Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДФС виявила 18,6 тис. порушень митних правил з початку 2018 року

НовиниЕкономіка    25.06.2018 - 19:47
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У порівнянні з 2017 роком кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилася на 69%

Упродовж п'яти місяців 2018 року митницями Державної фіскальної служби виявлено 18,6 тисяч порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 752 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилася на 69%.

"У майже 2,2 тис. справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 266 млн грн. Так, найбільше вилучено промислових товарів - на 123,4 млн грн. Сума вилучених продовольчих товарів склала 62,6 млн грн., валюти - 39,8 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що безпосередньо митницями ДФС розглянуто 14 тисяч справ про порушення митних правил, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Нараховано штрафів на суму 9,2 млрд гривень, з яких до держбюджету стягнуто 43 млн гривень. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На розгляд до суду митницями передано 2,4 тис. справ про порушення митних правил на суму 555 млн гривень. За результатами їх розгляду судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 177 млн гривень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Україні втрати бюджету внаслідок контрабанди на рік складають 4 млрд доларів.

Аваков: бюджет України через контрабандні схеми втрачає 105 млрд гривень на рік ДФС завершує відпрацювання взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів
Теги публікації: ДФС, митниця, нарушения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся