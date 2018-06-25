ДФС виявила 18,6 тис. порушень митних правил з початку 2018 року

У порівнянні з 2017 роком кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилася на 69%

Упродовж п'яти місяців 2018 року митницями Державної фіскальної служби виявлено 18,6 тисяч порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 752 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилася на 69%.

"У майже 2,2 тис. справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 266 млн грн. Так, найбільше вилучено промислових товарів - на 123,4 млн грн. Сума вилучених продовольчих товарів склала 62,6 млн грн., валюти - 39,8 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що безпосередньо митницями ДФС розглянуто 14 тисяч справ про порушення митних правил, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Нараховано штрафів на суму 9,2 млрд гривень, з яких до держбюджету стягнуто 43 млн гривень. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На розгляд до суду митницями передано 2,4 тис. справ про порушення митних правил на суму 555 млн гривень. За результатами їх розгляду судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 177 млн гривень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Україні втрати бюджету внаслідок контрабанди на рік складають 4 млрд доларів.