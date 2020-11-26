У ГФС новый руководитель: что известно о Дмитрие Сосиновиче

25 ноября Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дмитрия Сосиновича. Он сменил Сергея Солодченко, который исполнял обязанности председателя с марта 2020 г.

Подробнее о том, что известно о новом руководителе ГФС - в материале РБК-Украина.

Дмитрию Сосиновичу 42 года, последнее место работы - начальник управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области, куда он был назначен в сентябре 2020 г. До этого три года Сосинович проработал первым замом ГУ ГФС в Херсонской области. А с 2015 до 2017 г. - на руководящих должностях в ГФС Николаевской области.

Дмитрий Сосинович родом с Николаевской области. Там же начал свою карьеру дознавателем в милиции, потом долгое время работал на оперативной службе в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. С 2006 по 2009 год - в соответствующем Департаменте МВД Украины. Преимущественно занимался выявлением преступлений в бюджетной сфере.

После вернулся в Николаев уже в качестве заместителя, а потом и руководителя управления госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области. В марте 2013 г. из милиции уволился и позже возобновил госслужбу уже в КРУ Фонда социального страхования, а позже - в ГФС.

С его именем связано несколько скандалов. В частности, весной 2017 года при получении взятки в $ 2 тысячи был задержан начальник отдела управления налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Краснобаев. СМИ сообщали, что деньги он брал якобы для Сосиновича, который был тогда первым заместителем. В дальнейшем никакой связи с Сосиновичем в материалах следствия не оказалось, а он сам в это время был в командировке в зоне проведения АТО.

Вторая история связана с продажей по заниженной цене арестованного налоговой Херсонской области зерна. Сосинович подал в суд на николаевское СМИ, и выиграл обе инстанции. Суд признал недостоверной информацию и о том, что Сосинович "является фигурантом уголовного дела" о получении взятки, и о том, что он "организатор" преступной схемы по продаже зерна, и обязал издание опровергнуть информацию.

Самый свежий скандал касался хищения вещдоков - изъятых в рамках следствия контрабандных сигарет на 14 млн грн. Об этой истории Сосинович сам говорил в интервью в феврале 2020 г. Табачная продукция была передана на официальный лицензированный склад, но через время, проводя инвентаризацию, налоговики установили, что продукция начала "исчезать".

Как рассказал сам Сосинович, по факту хищения были проведены неотложные следственные действия и начато уголовное производство. К хищению оказались причастны те самые фирмы, у которых эти сигареты и изъяли. Именно с этим Сосинович связывает ряд очерняющих его публикаций.

Напомним, 27 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила недовольство работой ГФС под руководством Сергея Солодченко.

На оперативном совещании она отметила, что в текущем году служба направила в суд только 12% от расследуемых ею уголовных производств, что свидетельствует об отсутствии в ведомстве системного подхода.