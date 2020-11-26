У ДФС новий керівник: що відомо про Дмитра Сосиновича

25 листопада Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дмитра Сосиновича. Він змінив Сергія Солодченка, який виконував обов'язки голови з березня 2020 р.

Детальніше про те, що відомо про нового керівника ДФС - в матеріалі РБК-Україна.

Дмитру Сосиновичу 42 роки, останнє місце роботи - начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області, куди він був призначений у вересні 2020 р. До цього три роки Сосинович пропрацював першим заступником ГУ ДФС в Херсонській області. А з 2015 до 2017 р. - на керівних посадах у ДФС Миколаївської області.

Дмитро Сосинович родом з Миколаївської області. Там же почав свою кар'єру дізнавачем у міліції, потім довгий час працював на оперативній службі в підрозділах по боротьбі з економічними злочинами. З 2006 по 2009 рік - у відповідному Департаменті МВС України. Переважно займався виявленням злочинів у бюджетній сфері.

Після повернувся до Миколаєва вже як заступник, а потім і керівник управління держслужби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Миколаївській області. У березні 2013 р. звільнився з міліції й пізніше відновив держслужбу вже в КРУ Фонду соціального страхування, а пізніше - в ДФС.

З його ім'ям пов'язано кілька скандалів. Зокрема, навесні 2017 року при отриманні хабаря в $ 2 тисячі був затриманий начальник відділу управління податкової міліції Головного управління ДФС в Миколаївській області Дмитро Краснобаєв. ЗМІ повідомляли, що гроші він брав нібито для Сосиновича, який був тоді першим заступником. Надалі ніякого зв'язку з Сосиновичем в матеріалах слідства не виявилося, а він сам в цей час був у відрядженні в зоні проведення АТО.

Друга історія пов'язана з продажем за заниженою ціною арештованого податковою Херсонської області зерна. Сосинович подав в суд на миколаївське ЗМІ, і виграв обидві інстанції. Суд визнав недостовірною інформацію і про те, що Сосинович "є фігурантом кримінальної справи про отримання хабаря, і про те, що він "організатор" злочинної схеми по продажу зерна, і зобов'язав видання спростувати інформацію.

Найсвіжіший скандал стосувався розкрадання речдоків - вилучених у рамках слідства контрабандних сигарет на 14 млн грн. Про цю історію Сосинович сам говорив в інтерв'ю у лютому 2020 р. Тютюнова продукція була передана на офіційний ліцензований склад, але через деякий час, проводячи інвентаризацію, податківці встановили, що продукція почала "зникати".

Як розповів сам Сосинович, за фактом розкрадання були проведені невідкладні слідчі дії та розпочато кримінальне провадження. До крадіжки причетні ті самі фірми, у яких ці сигарети й вилучили. Саме з цим Сосинович пов'язує ряд публікацій, що мали на мені його"очорнити".

Нагадаємо, 27 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедиктова висловила невдоволення роботою ДФС під керівництвом Сергія Солодченка.

На оперативній нараді вона зазначила, що в поточному році служба направила в суд тільки 12% від розслідуваних нею кримінальних проваджень, що свідчить про відсутність у відомстві системного підходу.