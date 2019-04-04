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В ГФС назвали сумму поступлений в местные бюджеты

Новости » Экономика    04.04.2019 - 12:50
В ГФС назвали сумму поступлений в местные бюджеты
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Местные бюджеты получили на 17,6% больше средств

В январе-марте 2019 года в местные бюджеты поступило 59,9 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отметили в пресс-службе, это на 17,6%, или на 9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

В марте в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 19,5 млрд грн. По сравнению с мартом прошлого года поступления выросли на 8%, или на 1,5 млрд грн.

С начала года в сводный бюджет поступило 60 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 22,6%, или на 11,1 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Поступления налога на доходы физических лиц в марте составили 21,3 млрд грн. По сравнению с мартом прошлого года эти поступления возросли на 22%, или на 3,8 млрд грн, сообщили в ГФС.

Напомним, дефицит государственного бюджета Украины в І квартале составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн. По данным Минфина, в І квартале 2019 года доходы государственного бюджета выросли на 8,7% г/г до 210,5 млрд грн и составили 95,3% от росписи.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).

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