Гейтс про штучний інтелект: найважливіший винахід останніх десятиліть

Про це заявив Білл Гейтс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.

"Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років" – написав він.

Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ІІ в майбутньому.