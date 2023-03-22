Гейтс про штучний інтелект: найважливіший винахід останніх десятиліть

Штучний інтелект насамперед допоможе бідним країнам уникнути великої кількості смертей серед населення.
Про це заявив Білл Гейтс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.
За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.
"Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років" – написав він.
Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ІІ в майбутньому.
Раніше ми повідомляли, що міністерство цифрової трансформації розглядає варіанти впровадження в "Дію" ChatGPT для надання послуг українцям.
Нагадаємо,Білл Гейтс поділився рекомендаціями, чим потрібно займатися у вільний час, щоб залишатися продуктивним.
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