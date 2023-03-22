UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гейтс про штучний інтелект: найважливіший винахід останніх десятиліть

Фото: Засновник Майкрософт Білл Гейтс (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Штучний інтелект насамперед допоможе бідним країнам уникнути великої кількості смертей серед населення.

Про це заявив Білл Гейтс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.

"Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років" – написав він.

Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ІІ в майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що міністерство цифрової трансформації розглядає варіанти впровадження в "Дію" ChatGPT для надання послуг українцям.

Нагадаємо,Білл Гейтс поділився рекомендаціями, чим потрібно займатися у вільний час, щоб залишатися продуктивним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Билл ГейтсШтучний інтелект