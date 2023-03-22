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Гейтс об искусственном интеллекте: важнейшее изобретение последних десятилетий

Фото: Основатель Майкрософт Билл Гейтс (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Искусственный интеллект, прежде всего, поможет бедным странам избежать большого количества смертей среди населения.

Об этом заявил Билл Гейтс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По его словам, благодаря надежному финансированию и правильной политике правительства благотворительные организации могут обеспечить использование искусственного интеллекта для уменьшения несправедливости в мире.

"Улучшения с помощью искусственного интеллекта будут особенно важны для бедных стран, где большинство смертей происходит среди детей в возрасте до 5 лет." – написал он.

Но для того чтобы это произошло, Гейтс призвал к целенаправленному подходу к технологиям ИИ в будущем.

Ранее мы сообщали, что министерство цифровой трансформации рассматривает варианты внедрения в "Дію" ChatGPT для предоставления услуг украинцам.

Напомним,Билл Гейтс поделился рекомендациями, чем нужно заниматься в свободное время, чтобы оставаться продуктивным.

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Билл ГейтсИскусственный интеллект