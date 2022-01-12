Гейтс прогнозирует спад заболеваемости COVID после волны "Омикрона"
Распространение штамма коронавируса "Омикрон" может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад. В то же время системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова основателя Microsoft Билла Гейтса.
По мнению Гейтса, из-за "Омикрон"-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.
"Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений "Омикроном", в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп", - написал он в Twitter.
Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупредил он.
Отметим, что эксперты сходятся в том, что "Омикроном" дело не закончится. В мире будут появляться все новые и новые варианты, которые будут вытеснять своих "собратьев".
Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.