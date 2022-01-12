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Гейтс прогнозує спад захворюваності після хвилі "Омікрона"

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США, Середа 12 січня 2022 04:25
Гейтс прогнозує спад захворюваності після хвилі "Омікрона" Фото: Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поширення штаму коронавірусу "Омікрон" може привести до того, що згодом число випадків зараження COVID-19 в світі піде на спад. У той же час системи охорони здоров'я країн зіткнуться з труднощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова засновника Microsoft Білла Гейтса.

На думку Гейтса, через "Омікрон"-штам у багатьох виробиться імунітет до коронавірусу, який буде триматися мінімум протягом року.

"Як тільки в тій чи іншій країні пройде спалах заражень "Омікроном", протягом року там буде спостерігатися зниження числа заражень, і коронавірус можна буде лікувати як сезонний грип", - написав він у Twitter.

Більшість важких випадків зараження COVID-19 припаде на тих, хто не пройшов вакцинацію, попередив він.

Відзначимо, що експерти сходяться в тому, що "Омікроном" справа не закінчиться. У світі будуть з'являтися все нові і нові варіанти, які будуть витісняти своїх "побратимів".

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.

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