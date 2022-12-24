Гейм-віннер оборонця "Індіани" дозволив обійти "Маямі" в таблиці: момент дня в НБА

Молодий американець за 2,6 секунди до фінальної сирени встановив остаточний результат на FTX Arena у Флориді. Він із центра майданчика прорвався до лінії штрафних кидків і виконав кидок з-за "дуги", незважаючи на опір суперників.

Три очки Хелібертона дозволили "Індіані" здобути виїзну перемогу (111:108). "Пейсерс" обійшли "Маямі" в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наразі індіанці йдуть восьмими, а "Хіт" перебувають на 9-й сходинці. Обидва колективи проходять у плей-офф.

Сам Хелібертон став ще й найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 43 очки, зробив 2 підбирання і віддав 7 передач. Цей показник – новий особистий рекорд на найвищому рівні.

Хто такий Тайріз Хелібертон

Уродженець Вісконсина, плеймейкер і атакувальний оборонець. На драфті НБА-2020 обраний "Сакраменто Кінгз" під 12-м номером.

У складі каліфорнійців провів півтора сезону. Минулої зими разом із Хілдом і Томпсоном перейшов до "Індіани" в обмін на Холідея, Лембу та Сабоніса-молодшого. Дебютував у складі "Пейсерс" 11 лютого.

У складі збірної США Хелібертон тріумфував на ЧС-2019 U-19. Батько – баскетбольний рефері, а кузен Едді Джонс провів 14 сезонів у НБА за "Лейкерс", "Шарлотт", "Маямі", "Мемфіс" і "Даллас".