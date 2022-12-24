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Гейм-виннер защитника "Индианы" позволил обойти "Майами" в таблице: момент дня в НБА

Фото: Тайриз Халибертон вырвал победу над "Майами Хит" (indystar.com)
Автор: Антон Федорцив

Решающий трехочковый Тайриза Халибертона вывел звезду "Индианы Пэйсерс" в лидеры хит-парада лучших мгновений вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец за 2,6 секунды до финальной сирены установил окончательный результат на FTX Arena во Флориде. Он из центра площадки прорвался к линии штрафных бросков и совершил бросок из-за "дуги", несмотря на сопротивление соперников.

Три очка Халибертона позволили "Индиане" одержать выездную победу (111:108). "Пэйсерс" обошли "Майами" в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В данный момент индианцы идут восьмыми, а "Хит" находятся на 9-й строчке. Оба коллектива проходят в плей-офф.

Сам Халибертон стал еще и самым результативным на паркете. Он набрал 43 очка, сделал 2 подбора и отдал 7 передач. Этот показатель – новый личный рекорд на самом высоком уровне.

Кто такой Тайриз Хелибертон

Уроженец Висконсина, плеймейкер и атакующий защитник. На драфте НБА-2020 выбран "Сакраменто Кингз" под 12-м номером.

В составе калифорнийцев провел полтора сезона. Прошлой зимой вместе с Хилдом и Томпсоном перешел в "Индиану" в обмен на Холидея, Лембу и Сабониса-младшего. Дебютировал в составе "Пэйсерс" 11 февраля.

В составе сборной США Хелибертон триумфовал на ЧМ-2019 U-19. Отец – баскетбольный рефери, а кузен Эдди Джонс провел 14 сезонов в НБА за "Лейкерс", "Шарлотт", "Майами", "Мемфис" и "Даллас".

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