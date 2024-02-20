Гетманцев: в Україні за рік збільшилася кількість мільйонерів на 16%

Він уточнив, що декларацій на суму понад 1 мільйон гривень усього подала 12374 особа.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", - зазначив Гетьманцев.

Нардеп уточнив, що податкові зобов'язання з податку на сплату до бюджету такими "мільйонерами" визначено в сумі 2 756,0 млн грн, з військового збору - 526,5 млн гривень.

Гетьманцев розповів, що за результатами декларування доходів фізособами у 2023 році було сплачено:

податку на доходи фізосіб - 4 539,02 млн грн;

військового збору - 946,09 млн грн.

За словами нардепа, загалом у 2023 році громадяни України подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи.

"Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень. Значна частина декларацій - 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень", - розповів Гетманцев.

Сплата податків в Україні

Нагадаємо, на початку лютого в Державній податковій службі України розповіли, що платники податків у січні забезпечили надходження до зведеного державного бюджету 96 мільярди гривень податків. Ця сума на 7,3 млрд грн вища за передбачувані показники розпису Міністерства фінансів.

Також раніше у січні повідомлялося, хто та за яких умов в Україні має платити податок на нерухомість.

Додамо, раніше повідомлялося, що згідно з Меморандумом із МВФ, Національна стратегія доходів України допускає реформу системи єдиного податку. Це може статися у середньостроковій перспективі або після закінчення війни.