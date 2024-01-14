Податок на нерухомість в Україні: хто має платити та за яких умов

Платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. При цьому до нерухомості є певна низка вимог.

За об’єкти житлової нерухомості податок для фізосіб розраховується:

за площу, що перевищує для квартир – 60 кв. м;

житлових будинків – 120 кв. м;

різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, – 180 кв. м.



"Ставка податку на нерухомість встановлюється ОМС в залежності від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5% за 1 кв. метр", - зазначають спеціалісти.



Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5%).



Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, ОМС за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).



Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Податок на нерухомість в Україні

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року була підвищена ставка податку на нерухомість. Вона мала становити 97,50 грн. за 1 квадратний метр оподатковуваної бази. При цьому під час воєнного стану українцям скасували податок на нерухомість. Його можна було не платити два роки.