Гетманцев объяснил, кто "тормозит" борьбу со "скрутками" в Украине

"Сопротивление оказывают не только и не столько "скрутчики", сколько преступники внутри службы. Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем - правоохранители. Они тоже в теме", - заявил Гетманцев.

Несмотря на это, нардеп выразил уверенность в достижении поставленной цели, в очередной раз подчеркнув решимость своих действий.

"Активная позиция комитета по финансам ВР, который прямо поддерживает вычищение нечисти из ГНС, дает им понять - это не традиционное перераспределение потоков. Это навсегда", - заверил Гетманцев.

Также глава налогового комитета анонсировал следующие шаги в направлении борьбы с системным уклонением от уплаты НДС.

"Борьба идет по всем фронтам! На очереди - работа с акцизом. Водка, табак и топливо перестанут быть нелегальными. Раз и навсегда", - резюмировал парламентарий.