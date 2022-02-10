Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".

Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до 200 долларов/тыс. м3, до 400 долларов, до 600 долларов, до 800 долларов и более 800 долларов. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более 800 долларов за тыс. м3).

Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.