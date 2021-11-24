Гетманцев: парламент не должен брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака

"Есть исследования, которые совпадают и с нашими оценками, что нелегальный рынок сигарет беспрецедентно велик. Со всего рынка подакцизных товаров, у нас, к сожалению, самая плохая ситуация именно на рынке табачных изделий. Но это не вопрос налогообложения, это вопрос недостаточной работы правоохранительных органов. Мы не будем мириться и брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака", - заявил Даниил Гетманцев.

В то же время Гетманцев признал определенную связь между повышением акцизов в предыдущие годы и резким ростом теневого рынка.

"Безусловно, мы можем говорить, что есть определенная взаимосвязь между ростом акцизов и нелегального рынка табака. Но он заключается в соотношении рисков и выгод для нелегального производителя. Если не возбуждать уголовные дела против таких производителей, то выгоды от нелегального производства табачных изделий преобладают риски. В любом случае, на следующий год вопрос дальнейшего пересмотра и повышения акцизов не рассматривается. В следующем году мы должны сосредоточиться на борьбе с нелегальным рынком табака", - заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Kantar, уровень нелегального рынка сигарет за последний год вырос втрое, достигнув рекордных 18,1%. В свою очередь Федерация работодателей сообщает, что впервые в Украине появились контрабандные стики для электронного нагревания - их доля уже оценивается на уровне 2-3% всего рынка и продолжает расти.

По подсчетам Kantar, ущерб государства из-за такой большой доли контрабанды и контрафакта на рынке табачных изделий составляет 14,4 млрд грн. Для сравнения, это превышает годовой городской бюджет г. Днепра (14,3 млрд грн в 2021 г.).

Тенденцию превращения Украины в страну потребления дешевых нелегальных сигарет фиксируют и другие эксперты.

"Государственный бюджет Украины может получить значительные потери поступлений акцизного налога от табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН). В октябре 2021 года объемы приобретения акцизных марок для ТВЭНов были в 4,4 раза меньше объемов приобретения марок в сентябре. Такая тенденция свидетельствует рост легального рынка ТВЭНов и рост объемов нелегальной торговли. По экспертным оценкам, доля нелегального рынка ТВЭНов в октябре 2021 года составила около 2% и имеет тенденцию к дальнейшему росту за счет контрабандного и контрафактного товара", - сообщает Федерация работодателей Украины.

В Федерации эту угрожающую тенденцию однозначно связывают с резким повышением акцизов на ТВЭНы - сразу в 4,2 раза - с начала 2021 г.

Резкий рост нелегального рынка признается и в Киевской школе экономики. Так, по данным, обнародованным на пресс-конференции исследователем КШЭ Павлом Яворским, по состоянию на май 2021 г. доля теневого рынка сигарет составила 11,5%, доля теневого рынка ТВЭНов - 3,1%.

Эксперт КШЭ отметил, что за первые 9 месяцев 2021 г. объем доходов от акциза на сигареты, произведенные в Украине, снизился на 1,4 млрд. грн. (или 3,8%).