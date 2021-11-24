Гетманцев: парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну

"Є дослідження, які співпадають і з нашими оцінками, що нелегальний ринок сигарет є безпрецедентно великим. З усього ринку підакцизних товарів, у нас, на жаль, найгірша ситуація саме на ринку тютюнових виробів. Але це не питання оподаткування, це питання недостатньої роботи правоохоронних органів. Ми не будемо миритися і брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну", - заявив Данило Гетманцев.

Водночас Гетманцев визнав певний зв’язок між підвищенням акцизів у попередні роки і різким зростанням тіньового ринку.

"Безперечно, ми можемо говорити, що є певний взаємозв’язок між зростанням акцизів і нелегального ринку тютюну. Але він полягає у співвідношенні ризиків і вигоди для нелегального виробника. Якщо не порушувати кримінальні справи проти таких виробників, то вигоди від нелегального виробництва тютюнових виробів переважають ризики. В будь-якому разі, на наступний рік питання подальшого перегляду і підвищення акцизів не розглядається. Наступного року ми маємо зосередитися на боротьбі з нелегальним ринком тютюну", - заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев

За даними Kantar, рівень нелегального ринку сигарет за останній рік зріс втричі, сягнувши рекордних 18,1%. Своєю чергою Федерація роботодавців повідомляє, що вперше в Україні з’явилися контрабандні стіки для електронного нагрівання - їхня частка вже оцінюється на рівні 2-3% всього ринку і продовжує зростати.

За підрахунками Kantar, збитки держави через таку велику частку контрабанди і контрафакту на ринку тютюнових виробів складають 14,4 млрд грн. Для порівняння, це перевищує річний міський бюджет м. Дніпра (14,3 млрд грн у 2021 р.).

Тенденцію перетворення України на країну споживання дешевих нелегальних сигарет фіксують і інші експерти.

"Державний бюджет України може отримати значні втрати надходжень акцизного податку від тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН). У жовтні 2021 року обсяги придбання акцизних марок для ТВЕН були в 4,4 рази менші ніж обсяги придбання марок у вересні. Така тенденція свідчить про припинення зростання легального ринку ТВЕН і зростання обсягів нелегальної торгівлі. За експертними оцінками, частка нелегального ринку ТВЕН у жовтні 2021 року становила близько 2% і має тенденцію до подальшого зростання за рахунок контрабандного і контрафактного товару", - повідомляє Федерація роботодавців України.

У Федерації цю загрозливу тенденцію однозначно пов’язують із різким підвищенням акцизів на ТВЕНи - відразу в 4,2 рази - з початку 2021 р.

Різке зростання нелегального ринку визнають і в Київській школі економіки. Так, за даними, оприлюдненими на прес-конференції дослідником КШЕ Павлом Яворським, станом на травень 2021 р., частка тіньового ринку сигарет склала 11,5%, частка тіньового ринку ТВЕНів - 3,1%.

Експерт КШЕ зазначив, що за перші 9 місяців 2021 р. обсяг доходів від акцизу на сигарети, вироблені в Україні, знизився на 1,4 млрд грн. (або на 3,8%).