Герус объявил войну украинской энергогенерации, - Кучеренко

Фото: Алексей Кучеренко (old.minregion.gov.ua)

Из-за импорта российской электроэнергии отечественная генерация и экономика несут значительные убытки

Импорт российской электроэнергии, который лоббирует председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, продолжается и в новом году, отечественная генерация и экономика несут значительные убытки. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина.

"С 8 января импорт электроэнергии из России возобновился. Посмотрим на ситуацию сквозь призму фактов и цифр. Напомню, импорт тока из России начался 1 октября при инициативе председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. С 1 ноября импорт резко активизировался, в результате чего останавливались украинские электростанции. К чему это привело? Смотрим сайт Госкомстата. Первое - падение промпроизводства в ноябре-2019 по сравнению с ноябрем-2018 на 7,5 (!)%", - написал Кучеренко.

По его мнению, падение промпроизводства в конце года произошло в значительной степени из-за снижения производства электроэнергии - украинскую электроэнергию заменила российская и белорусская.

"В частности, производство электроэнергии упало на 11,7% ("спасибо" инициатору импорта). По видам генерации наибольшее падение на ТЭС - "минус" 22,2%. На ГЭС и ГАЭС (преимущественно государственные) - "минус" 19,7 %. На АЭС снижение составило 4,5%", - привел данные Госкомстата Кучеренко.

Он также отметил, что импорт российской электроэнергии привел к принудительным ограничений мощностей отечественных АЭС со стороны "Укрэнерго", поэтому они несут убытки.

"Через введены" Укрэнерго "ограничения на работу АЭС в пользу импортной электроэнергии государственный" Энергоатом "теряет сотни миллионов гривен (например, первую половину декабря потерял 100 млн грн)", - написал Кучеренко.

Кроме того, депутат считает, что восстановление российского импорта тока привело к росту уровня безработицы в стране, ведь за вынужденного простоя энергопредприятий упал спрос на уголь и работников добывающих предприятий начали увольнять.

"Количество безработных в Украине в ноябре выросла по сравнению с октябрем на 29 600 человек (или на 11,4%). Уверен, в немалой степени это произошло благодаря импорту электроэнергии - много блоков ТЭС уходило в простой, спрос на уголь существенно снизился, в результате чего горняки теряли работу (в том числе на госшахтах) ", - отметил Кучеренко.

Он обратил внимание, что принятый в конце года парламентом законопроект о якобы запрете импорта российской электроэнергии на самом деле не привел к прекращению импорта тока с РФ, поскольку сохранено такую ​​возможность для его поставки на рынок "на сутки вперед". И отметил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, ранее пролоббировал восстановления импорта, фактически объявил войну отечественной энергогенерации.

"Андрей Герус является опытным енергобюрократом, был представителем президента в Кабмине. Он не может не осознавать негативных последствий лоббирование импорта электроэнергии для экономики и занятости населения. Следовательно, все это делается сознательно. Делаю вывод, что версия лоббирование господином Герус" частных "интересов отдельных крупных бизнесменов, которые заинтересованы в дешевой российской электроэнергии, небезосновательно. Кстати, на моей памяти это первый случай, когда председатель профильного комитета по сути объявил войну украинской энергогенерации - как частной, так и государственной ", - подытожил Кучеренко, отметив необходимость скорейшего прекращения импорта российского тока.

"В любом случае есть простой и эффективный метод - законодательство дает возможность НКРЕКП прекратить импорт электроэнергии. И это необходимо сделать как можно быстрее", - написал Кучеренко.

Напомним, импорт электроэнергии из России было восстановлено с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главы НКРЕКП с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.