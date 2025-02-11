Герус про транзит нафти та газу з РФ: якщо Москва в мінусі, то можна обговорювати

Герус повідомив, що через Україну у 2023 році йшло 15 млн тонн нафти, у 2024 році - 13 млн тонн, у 2025 році очікується 9 млн тонн через те, що Чехія хоче зменшити обсяги закупки.

"Для нас важливо, щоб ці 9 млн тонн не просто не йшли через нас, а взагалі були "в мінус" для експорту Росії", - сказав він.

За його словами, тут є хороший приклад по газу. "Ми зупинили транзит, а що відбулося з російським LNG? У 2024 році він досяг рекорду і ще більше йде у Францію, Іспанію та Бельгію. Тобто, коли ми забороняємо транзит, то цей товар іншими шляхами заходить у ту саму Європу, і РФ все одно отримує дохід, а ми змушені піднімати тариф на транспортування газу", - додав народний депутат.

Герус підтримує припинення транзиту, але критично важливо, щоб ця нафта не потрапила на ринки іншим способом.

"Якщо у нас буде транзит мінус 9 млн тонн (нафти - ред.), а десь буде плюс 9 млн тонн, то результат такий собі... Тому такі рішення треба приймати синхронно із обмежувальними або санкційними діями наших партнерів, на мою думку, тоді це матиме найкращий ефект, якого ми бажаємо. І надзвичайно важливо формувати спільну позицію із Євросоюзом/Єврокомісією", - сказав він

Герус повідомив, що всього РФ видобуває 530 млн тонн нафти. Більше 200 млн тонн вони експортують. Більшість ринку для РФ – це Китай та Індія, і він може розширитись. "Існує думка, що ці 9 млн тонн, які є мізером для РФ, вони якщо не повністю, то більшу частину переведуть на експорт по іншому напрямку", - розповів голова комітету.

Транзит нафти

Нагадаємо, транзит російської нафти через трубопровідну систему України 2024 року скоротився на 15% до 11,5 млн тонн (230,3 тисяч барелів на добу).

За підсумками 2024 року середня ціна російської нафти Urals для розрахунку податків оцінюється в 67,85 за барель. Таким чином, Москва заробляє 15,6 млн доларів на день або близько 5,7 млрд доларів на рік.

Аналогічну суму (близько 5 млрд доларів) Росія отримувала за рахунок транзиту газу через Україну в країни Східної Європи. Однак Київ відмовився продовжувати контракт, який закінчився 1 січня 2025 року.