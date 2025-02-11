Герус о транзите нефти и газа из РФ: если Москва в минусе, то можно обсуждать

Герус сообщил, что через Украину в 2023 году шло 15 млн тонн нефти, в 2024 году - 13 млн тонн, в 2025 году ожидается 9 млн тонн из-за того, что Чехия хочет уменьшить объемы закупки.

"Для нас важно, чтобы эти 9 млн тонн не просто не шли через нас, а вообще были "в минус" для экспорта России", - сказал он.

По его словам, здесь есть хороший пример по газу. "Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше идет во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу, и РФ все равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф на транспортировку газа", - добавил народный депутат.

Герус поддерживает прекращение транзита, но критически важно, чтобы эта нефть не попала на рынки другим способом.

"Если у нас будет транзит минус 9 млн тонн (нефти - ред.), а где-то будет плюс 9 млн тонн, то результат такой себе... Поэтому такие решения надо принимать синхронно с ограничительными или санкционными действиями наших партнеров, по моему мнению, тогда это будет иметь лучший эффект, которого мы хотим. И чрезвычайно важно формировать общую позицию с Евросоюзом/Еврокомиссией", - сказал он

Герус сообщил, что всего РФ добывает 530 млн тонн нефти. Более 200 млн тонн они экспортируют. Большинство рынка для РФ - это Китай и Индия, и он может расшириться. "Существует мнение, что эти 9 млн тонн, которые являются мизером для РФ, они если не полностью, то большую часть переведут на экспорт по другому направлению", - рассказал председатель комитета.

Транзит нефти

Напомним, транзит российской нефти через трубопроводную систему Украины в 2024 году сократился на 15% до 11,5 млн тонн (230,3 тысяч баррелей в сутки).

По итогам 2024 года средняя цена российской нефти Urals для расчета налогов оценивается в 67,85 за баррель. Таким образом, Москва зарабатывает 15,6 млн долларов в день или около 5,7 млрд долларов в год.

Аналогичную сумму (около 5 млрд долларов) Россия получала за счет транзита газа через Украину в страны Восточной Европы. Однако Киев отказался продлевать контракт, который истек 1 января 2025 года.