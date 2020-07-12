Герус оказал деструктивное влияние на энергорынок за последний год, - Вовк

Негативные результаты года работы энергорынка является следствием деструктивного влияния на энергетику председателя профильного комитета ВР Андрея Геруса.

Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в интервью "Главкому".

"Внедрение новой модели я оцениваю положительно, но то, как дальше развивались события, думаю, никто не может оценить положительно. Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли. К таким относится председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, из-за вмешательства которого результаты получились немного смешанными. Некоторые коллеги-энергетики даже шутят, что это не годовщина введения рынка, а его поминание", - сказал Вовк.

По его мнению, причина печальных результатов работы энергорынка (когда даже "Энергоатом" вынужден привлекать кредиты на выплату зарплаты) обусловлены мотивами, которыми руководствуется Андрей Герус и его команда.

"Во-первых, это попытка мгновенно сделать цены низкими на электроэнергию, чтобы выслужиться перед своими патронами. Во-вторых, нечестно заработать, используя недостатки рынка, а в-третьих, собственное участие в этих злоупотреблениях останавливает их от исправления ситуации", - сказал Волк.

Напомним, глава энергокомитета ВР Андрей Герус в своей декларации за 2019 задекларировал 38 млн грн, войдя в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа".

Уже в июле на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса.

Ранее Высший Антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко в совершении Герус действий, которые нанесли существенный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

Народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.к