Герої України можуть отримувати 25 941 гривню щомісяця: як оформити виплату
Герої України з орденом "Золота Зірка" можуть щомісяця отримувати 25 941 гривню від держави. Але автоматично гроші не приходять - потрібно зробити один крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Кому належить виплата
В Україні діє щомісячна виплата в розмірі трьох мінімальних зарплат. Її призначають людям, яким з 2014 року присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".
Також людина має безпосередньо брати участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України. Це встановлює стаття 4 закону №2454-IX.
Яка сума виплати у 2026 році
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата - 8 647 гривень. Тож виплата дорівнює 25 941 гривні на місяць. Це сума до можливих утримань.
Розрахунок зроблено за законом про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 №4695-IX.
Як оформити виплату
Потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Там подають заяву та необхідні документи.
Виплату призначають з дня звернення. Заяву з усіма документами розглядають протягом 10 робочих днів.
Саме по собі звання виплату не дає. Право на гроші залежить від відповідності умовам закону, тому за їх призначенням треба звертатися окремо.
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, за якою стаж для пенсії простіше підтвердити, якщо трудова книжка втрачена чи з помилками.
Тепер його можна довести іншими документами, наприклад відомостями на видачу зарплати, а якщо їх немає - показами щонайменше двох свідків.
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