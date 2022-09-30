Герой, який став генералом. Хто такий Сергій Шаптала і яка його роль у ЗСУ

Генеральним штабом ЗСУ керує Сергій Шаптала. Генерал-лейтенант має звання Героя України, учасник бойових дій з 2014 року.
РБК-Україна розповідає про ключових військових діячів України під час війни з Росією та зібрало все, що відомо про начальника Генштабу ЗСУ.
Сергій Олександрович Шаптала народився на Черкащині, село Костянтинівка. Йому 49 років.
Навчався за фахом "розвідник" у Київському вищому загальновоєнному училищі, а після його розформування продовжив навчання в Одесі.
Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ як командир механізованого взводу. Ще одну вищу військову освіту здобув у Національному університеті оборони ім. Черняховського.
З 1994-го упродовж 12 років проходив службу у званнях командира взводу, роти, начальника штабу, командира батальйону, старшого офіцера відділу бойової підготовки. З 2007 року Сергій Шаплата служив у Волинській області заступником командира військової частини.
Пізніше його призначили на посаду замкомандира 300-го Чернівецького окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. У 2013 році став командиром цього полку.
Після його розформування того ж року отримав призначення до Закарпатської області - командиром 128-ї окремої гвардійської гірничо-піхотної Мукачівської бригади.
Після вторгнення російських окупантів на схід України в 2014 році 128-а ОГПБр під командуванням на той момент полковника Сергія Шаптали брала участь у боях на багатьох напрямках - оборона Станиці Луганської, запеклі бої біля Донецька, шахта Бутівка, Піски, Опитне.
За словами Сергія Шаптали в одному з інтерв'ю, піхоті завжди складніше, оскільки вона найближча до противника. Але поступове його піхотний підрозділ на Донбасі набирався бойового досвіду. Однією з найскладніших операцій для бригади Шаптали стала оборона Дебальцевого.
У лютому 2015-го, коли українські військові були змушені залишити свої позиції, Сергій Шаптала виконував обов'язки командувача Дебальцевської групи підрозділів ЗСУ.
Його бійці до останнього тримали оборону і тільки після виконання всіх бойових завдань залишили свої позиції. Відійти вдалося з мінімальними втратами.
Говорячи про складність прийняття рішень як командувача, Сергій Шаптала підкреслив, що головним для нього є довіра підлеглих.
"Головний принцип, яким керується кожен командир, – довіра підлеглих. Якщо солдати довірятимуть, то й завдання, що стоять перед командиром, будуть виконані. Найголовніше – нікого не втратити. Війна – хороший вчитель, який, на превеликий жаль, не прощає помилок ", - заявив воєначальник.
За мужність та героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави в лютому 2015 року Сергій Шаптала був удостоєний звання Героя України, ордена "Золота зірка" та ордена Богдана Хмельницького III ст.
У 2017 році Шаптала перейшов на посаду заступника командувача Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.
Протягом 3-х років був начальником штабу даного ОК, а потім отримав призначення командувачем ОК "Захід".
За указом президента у серпні 2018 року Сергію Шапталі було присвоєно звання генерал-майора, а через три роки – генерал-лейтенанта.
28 липня 2021 року Володимир Зеленський призначив Сергія Шапталу начальником Генерального штабу Збройних сил України. На цій посаді він змінив Сергія Корнійчука.
До обов'язків Сергія Шаптали як керівника Генштабу входить визначення вимог до сил оборони та їх потреб у ресурсах, стратегічне планування, технічне оснащення збройних сил, контроль та координація виконання завдань в оборонній сфері держави.
Сергій Шаптала є постійним учасником Ставки Верховного Головнокомандувача, яку проводить Володимир Зеленський для обговорення ситуації на фронті та вирішення поточних військових завдань у протистоянні російській агресії.