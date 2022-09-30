Герой, який став генералом. Хто такий Сергій Шаптала і яка його роль у ЗСУ

Біографія

Сергій Олександрович Шаптала народився на Черкащині, село Костянтинівка. Йому 49 років.

Навчався за фахом "розвідник" у Київському вищому загальновоєнному училищі, а після його розформування продовжив навчання в Одесі.

Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ як командир механізованого взводу. Ще одну вищу військову освіту здобув у Національному університеті оборони ім. Черняховського.

З 1994-го упродовж 12 років проходив службу у званнях командира взводу, роти, начальника штабу, командира батальйону, старшого офіцера відділу бойової підготовки. З 2007 року Сергій Шаплата служив у Волинській області заступником командира військової частини.

Фото: в біографії Сергія Шаптали - всі сходинки військової кар'єри (facebook.com/tkachukpp)

Пізніше його призначили на посаду замкомандира 300-го Чернівецького окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. У 2013 році став командиром цього полку.

Після його розформування того ж року отримав призначення до Закарпатської області - командиром 128-ї окремої гвардійської гірничо-піхотної Мукачівської бригади.

Війна на Донбасі

Після вторгнення російських окупантів на схід України в 2014 році 128-а ОГПБр під командуванням на той момент полковника Сергія Шаптали брала участь у боях на багатьох напрямках - оборона Станиці Луганської, запеклі бої біля Донецька, шахта Бутівка, Піски, Опитне.

За словами Сергія Шаптали в одному з інтерв'ю, піхоті завжди складніше, оскільки вона найближча до противника. Але поступове його піхотний підрозділ на Донбасі набирався бойового досвіду. Однією з найскладніших операцій для бригади Шаптали стала оборона Дебальцевого.

У лютому 2015-го, коли українські військові були змушені залишити свої позиції, Сергій Шаптала виконував обов'язки командувача Дебальцевської групи підрозділів ЗСУ.

Його бійці до останнього тримали оборону і тільки після виконання всіх бойових завдань залишили свої позиції. Відійти вдалося з мінімальними втратами.

Говорячи про складність прийняття рішень як командувача, Сергій Шаптала підкреслив, що головним для нього є довіра підлеглих.

"Головний принцип, яким керується кожен командир, – довіра підлеглих. Якщо солдати довірятимуть, то й завдання, що стоять перед командиром, будуть виконані. Найголовніше – нікого не втратити. Війна – хороший вчитель, який, на превеликий жаль, не прощає помилок ", - заявив воєначальник.

За мужність та героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави в лютому 2015 року Сергій Шаптала був удостоєний звання Героя України, ордена "Золота зірка" та ордена Богдана Хмельницького III ст.

У командуванні ЗСУ

У 2017 році Шаптала перейшов на посаду заступника командувача Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Протягом 3-х років був начальником штабу даного ОК, а потім отримав призначення командувачем ОК "Захід".

За указом президента у серпні 2018 року Сергію Шапталі було присвоєно звання генерал-майора, а через три роки – генерал-лейтенанта.

28 липня 2021 року Володимир Зеленський призначив Сергія Шапталу начальником Генерального штабу Збройних сил України. На цій посаді він змінив Сергія Корнійчука.

Фото: начальник Генштабу Сергій Шаптала та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)

До обов'язків Сергія Шаптали як керівника Генштабу входить визначення вимог до сил оборони та їх потреб у ресурсах, стратегічне планування, технічне оснащення збройних сил, контроль та координація виконання завдань в оборонній сфері держави.

Сергій Шаптала є постійним учасником Ставки Верховного Головнокомандувача, яку проводить Володимир Зеленський для обговорення ситуації на фронті та вирішення поточних військових завдань у протистоянні російській агресії.