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В Германию прибыла первая группа американских военных

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Берлин, Пятница 04 февраля 2022 20:41
В Германию прибыла первая группа американских военных Фото: в Германию прибыла первая группа американских военных (twitter.com/USArmyEURAF)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первые американские военные прибыли в Германию 4 февраля. Они создадут штаб для поддержки десантников, которые затем будут переброшены в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европейского командования вооруженных сил США.

"Это первые из 2000 солдат, которые прибыли в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Висбаден сегодня прибыли солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса. Они создадут штаб Объединенной оперативной группы в Германию для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

Фото: в Германию прибыла первая группа американских военных (twitter.com/USArmyEURAF)

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден принял решение отправить почти 3000 дополнительных американских военных в Польшу и Румынию.

Отметим, сегодня в Польшу уже прибыли первые американские военные.

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