Германию накрыло наводнение. Погибли минимум 19 человек

На улицах бушуют потоки воды, сметая автомобили и обрушивая здания.

По данным информагентства, сейчас известно по меньшей мере о 19 погибших. В частности, известно о двух пожарных, погибших во время спасательных операций. Еще один человек утонул, а одного мужчину унесло потоком воды.

Около 50 человек оказались в ловушке на крышах своих домов в ожидании спасения.

Полиция рассказала о разрушении шести домов и исчезновении многих людей.